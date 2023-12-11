Главный тренер «Вашингтона» оценил волевую победу над «Чикаго»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о волевой победе в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

«С самого начала всё выглядело не очень хорошо. Мы были в порядке, но было видно, что мы недостаточно работали в борьбе. И вот здесь мы увидели силу духа нашей команды, которая не сдалась.

Мы пропустили гол, а затем некоторые ребята стали очень активно играть в нападении, чтобы по-настоящему оживить «Вашингтон» и заставить работать нашу скамейку запасных. А третий период стал лучшим для нас», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, в ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.