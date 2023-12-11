«Вашингтон» лидирует в НХЛ по победным камбэкам и победам, когда бросает меньше соперника

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Как сообщает Monumental Sports Network, «Вашингтон» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги лидирует по победным камбэкам, их у команды девять. Также подопечные Спенсера Карбери лидируют по победам (10), когда соперник перебрасывает столичный клуб по итогам матча. Кроме того, клуб из столицы США занимает второе место в НХЛ по победам (7), когда пропускает первым.

«Вашингтон Кэпиталз» с 31 результативным баллом в активе находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.