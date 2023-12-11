Прохоркин: буллит Ткачёва и Сычёва на Матче звёзд КХЛ был лучшим

Нападающий «Сибири» и Дивизиона Чернышёва Николай Прохоркин рассказал о своих впечатлениях от Матча звёзд КХЛ — 2023 и назвал буллит бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сычёва и нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва лучшим в конкурсе «Эффективный буллит».

«Остались положительные, добрые чувства. Со многими ребятами познакомились. С кем раньше были знакомы, увиделись. Потрясающе! Были очень интересные буллиты. То, что разыграли Ткачёв и Сычёв, на мой взгляд, был лучший буллит этого шоу. Без сомнения, конкурсы были отличные.

Буллит нашего дивизиона лучше, чем буллит Василия Атанасова? Сто процентов! Посмотрите на Дмитрия Сычёва – он весь мокрый! Мяч головой забил! Ещё и шайбу забросил. Человек, конечно, старался», — приводит слова Прохоркина «РБ Спорт».

Напомним, Сычёв, выступающий в роли помощника главного тренера Дивизиона Чернышёва Михаила Кравца, вместе с нападающим «Авангарда» Владимиром Ткачёвым исполнили буллит с шайбой и мячом. Экс-футболист забил гол мячом с навеса форварда омского клуба.