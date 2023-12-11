«Вопрос на миллион долларов». В «Вашингтоне» высказались о провале пары Овечкин — Кузнецов

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о паре нападения Александр Овечкин — Евгений Кузнецов. Российских форвардов на старте сезона часто ставили вместе в первое звено, однако хоккеисты не смогли найти нужную «химию». Карбери часть чемпионата в центр ведущей тройки добавляет канадского нападающего Дилана Строума. Главный тренер «Вашингтона» испытывает недовольство по поводу совместной игры Овечкина и Кузнецова.

«Их звено, по сути, настолько сильно переигрывало, что мне как тренеру пришлось что-то менять. Я не знаю, почему так получилось. Если вы спросите меня об этом, это будет вопрос на миллион долларов. Я потерял часы сна, пытаясь найти ответ. Я не знаю. Я разговаривал с ними обоими вместе. Я разговаривал с ними по отдельности. Я наблюдал за каждой секундой их совместных смен… Всё просто вновь и вновь приходит к тому же результату, не работает», — приводит слова Карбери Washington Post.