Сорокин: в «Кузне» много работал с психологом, глубоко к сердцу принимал каждое поражение

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о своём периоде игры за новокузнецкий «Металлург» в возрасте 17 лет.

«Игра за новокузнецкий «Металлург» помогла? Для меня лично это стало толчком. Я в 17 лет дебютировал, Анатолий Емелин мне дал шанс. Дальше мне тоже доверяли, за что огромное спасибо. Доверие придаёт уверенности. Не знаю истории других ребят — мне кажется, у всех всё индивидуально.

Тяжело в 17 лет в психологическом плане пропускать по шесть и более шайб? Конечно, это сказывалось на психологическом состоянии. Я много работал с психологом, чтобы не тянуть за собой этот шлейф. Я глубоко к сердцу принимал каждое поражение, а проигрывали мы много. Отдельное спасибо команде: старшие ребята меня только подбадривали, никакого дополнительного давления на меня не оказывали, помогали, чем могли. Всё это меня закалило. Тут ты либо идёшь дальше, либо загибаешься. Хороший опыт, хорошая школа. И жизнь заставляет быстрее взрослеть.

Когда в последний раз был в родных краях? В 2019 году. Ездил с Кубком Гагарина на два дня. Давно не был. Родители сейчас живут в Москве. В Междуреченске осталась квартира — это всё, что связывает с родным городом», — сказал Сорокин в интервью Sport24.

Напомним, Сорокин — воспитанник новокузнецкого хоккея. За свою карьеру Илья становился олимпийским чемпионом в составе сборной России в Пхёнчхане-2018.