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Стало известно, кто из экс-футболистов развил бóльшую скорость на Матче звёзд КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила статистику «умных шайб» с Матча звёзд КХЛ — 2023, который закончился накануне в Санкт-Петербурге. Напомним, во время второго игрового дня на лёд вышли вторые тренеры команд – экс-футболисты Дмитрий Сычёв, Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Роман Широков.

Самую большую скорость среди экс-футболистов, которые участвовали в матче, развил Дмитрий Сычёв (30,4 км/ч), на втором месте — Роман Широков (26,8 км/ч), на третьем — Андрей Аршавин (26,1 км/ч), замыкает четвёрку Александр Мостовой (24,7 км/ч).

Самыми катающимися игроками стал Роман Широков и Дмитрий Сычёв, преодолевшую дистанцию более чем в два километра (2318 метров и 2015 метров соответственно).

Сычёв вместе с Аршавиным набрал суммарный показатель ожидаемых голов более двух (2 и 2,5 соответственно), а самым пасующим стал Александр Мостовой – 12 удачных передач из 17 попыток.