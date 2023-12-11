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Каменский предположил, почему Кубок Первого канала не пройдёт на новой «СКА Арене»

Каменский предположил, почему Кубок Первого канала не пройдёт на новой «СКА Арене»
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил открытие новой «СКА Арены» и предположил, почему сборная «Россия 25» не сыграет на этом стадионе в рамках Кубка Первого канала.

«Самые лучшие впечатления, хорошая арена. Стадион большой, вместительный и светлый. Лучший в мире! Там всё удобно, по-домашнему тепло и везде всё видно. Это арена мирового класса.

Почему Кубок Первого канала пройдёт в Петербурге не на новой «СКА Арене», а в «Ледовом»? Это вопрос к Федерации хоккея России. Они его проводят.

Какие причины могу назвать? Здесь надо у федерации спросить. Провели же два отличных дня на Матче звёзд КХЛ. Наверное, Кубок Первого канала был запланирован заранее. Точно не могу сказать. Но подготовка к Кубку обычно происходит заранее: спонсоры, оклейка и прочая организация. Это всё предусмотрено», — сказал Каменский в интервью изданию «Спорт день за днём».

Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участие в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. Турнир пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

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