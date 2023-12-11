Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится прощальный матч Евгения Кетова

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится прощальный матч Евгения Кетова
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга пройдёт прощальный матч чемпиона мира Евгения Кетова, посвящённый завершению карьеры нападающего СКА.

Матч получил символичное название «40 друзей Кетова». В игре примут участие многие известные российские хоккеисты, среди которых Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Сергей Широков и другие.

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».

Прощальный матч хоккеиста начнётся в 18:30 мск.

Материалы по теме
Завершивший карьеру вратарь Кошечкин рассказал, когда планирует провести прощальный матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android