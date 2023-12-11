Вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер выиграл семь последних матчей подряд у «Чикаго»

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Ворота «столичных» в этом матче защищал голкипер Дарси Кемпер, для которого эта победа стала седьмой подряд, добытой в играх против «Блэкхоукс». Кемпер исключительно побеждал в матчах с «Чикаго» начиная с 26 марта 2019 года.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету канадца 14 матчей, в которых он в среднем отражал 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,13.

«Вашингтон» расположился на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 31 очко. В следующем матче команда Спенсера Карбери 15 декабря сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз».