Михайлов — о Тарасове: он делал всё, чтобы наша страна процветала

Бывший тренер сборной России, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов высказался о наследии легендарного тренера Анатолия Тарасова в российском хоккее.

Напомним, вчера, 10 декабря, Анатолию Владимировичу исполнилось бы 105 лет. Михайлов выступил на церемонии торжественного возложения цветов к его памятнику.

«Тарасов — это эпоха. Он был одним из первых, кто возрождал хоккей с шайбой в Советском Союзе. Он также был одним из организаторов клуба «Золотая шайба» и до последних своих дней занимался этим делом. «Золотая шайба» — это подрастающее поколение не только хоккеистов, но и вообще людей. Они выбирают, становиться им спортсменами или идти в какую-то другую сферу, это будущая гордость нашей страны. Тарасов это закладывал через спорт. И сегодня мы вспоминаем об этом великом тренере, воспитателе, педагоге, который всё сделал для того, чтобы наша страна процветала», — приводит слова Михайлова пресс-служба ЦСКА.