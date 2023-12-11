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Американский журнал выпустил номер об игроках «Вашингтона» за пределами льда

Американский журнал выпустил номер об игроках «Вашингтона» за пределами льда
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Американский журнал W Magazine выпустил номер о хоккеистах «Вашингтон Кэпиталз», в котором рассказывает, что представляет из себя жизнь спортсменов за пределами льда.

Как сообщает аккаунт Capitals PR в социальных сетях, на страницах номера игроки обсуждают жизненные цели, хобби, интересы и другие вещи. Сам выпуск содержит более 200 страниц, на которых представлены интервью с игроками и другой эксклюзивный контент.

Отметим, что в мероприятии приняли участие и российские лидеры команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Фото: Capitals PR

На данный момент «Вашингтон» расположился на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 31 очко. В следующем матче команда Спенсера Карбери 15 декабря сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз».

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