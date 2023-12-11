Кэмерон Ли не исключил, что однажды оформит дальневосточный гектар

Нападающий «Амура» Кэмерон Ли прокомментировал недавние слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва о том, что канадцу стоит задуматься об оформлении в будущем дальневосточного гектара.

«Может быть, как-нибудь я так и сделаю. Хабаровск – классный город», — сказал Ли в интервью AllHockey.ru.

Напомним, 26-летний Ли принял участие в проходившем 9-10 декабря в Санкт-Петербурге Матче звёзд КХЛ – 2023.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского форварда 12 (2+10) очков в 34 матчах за команду Андрея Мартемьянова при показателе полезности «-10».

На данный момент хабаровчане занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 39 очков после 40 матчей.