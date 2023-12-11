Кетов: на тренерском мостике СКА я себя в данный момент не вижу

Экс-нападающий СКА Евгений Кетов, проведший сегодня, 11 декабря, свой прощальный матч по случаю завершения карьеры, рассказал, как проходят его первые шаги в качестве тренера.

«Процесс становления тренером проходит отлично, меня всё устраивает. Что тут может быть необычного? Всё то же самое, но с нюансами управления игрой, командой. Когда ты сам играешь, то не понимаешь этого. Когда смотришь на процесс со стороны, то и хоккей выглядит иным образом. На тренерскую лавку пока не рвусь. Смотрю хоккей, наслаждаюсь этим. Мне ещё многому надо научиться, чтобы оказаться на лавке. В СКА очень профессиональный тренерский штаб. Я себя в нём (на скамейке. — Прим. «Чемпионата») на данный момент не вижу», — приводит слова Кетова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», штандарт с игровым номером хоккеиста был поднят под своды арены, а сам номер был выведен из обращения. На данный момент Кетов входит в тренеский штаб СКА.

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».