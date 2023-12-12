Председатель правления СКА Медведев высказался о возвращении Ковальчука в «Спартак»

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев высказался о возвращении нападающего Ильи Ковальчука в московский «Спартак».

«Мог ли Евгений продолжить карьеру на примере Ильи Ковальчука? Посмотрим, как Илья вольется в коллектив «Спартака». Желаем ему удачи. Приходит время, когда надо решать: продолжать карьеру игрока или идти тренерской дорогой. Евгений выбрал второй вариант, хотя мог бы еще поиграть.

У нас уже были проводы наших великих игроков: Сушинского, Яшина. Потом наступил десятилетний перерыв, хотя были игроки, достойные таких проводов. Сегодня проводили Женю. Думаю, будем и далее провожать наших армейских игроков, которые отдали свои душу и сердце клубу. Да, мы закрепили за Кетовым 40-й номер. Такого номера в СКА больше не будет. Это абсолютно заслуженно. Это давняя традиция в мировом хоккее, и мы будем ее продолжать», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».