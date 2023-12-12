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Андрей Аршавин высказался о безголевой серии Александра Овечкина

Андрей Аршавин высказался о безголевой серии Александра Овечкина
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал безголевую серию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Надо просто играть в хоккей. А забьёт или не забьёт — это уже не так важно. Овечкин и так великий игрок», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Александр Овечкин повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ, который был установлен в феврале-марте 2017 года (10 матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

Напомним, в ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

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