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НХЛ вынесла решение по защитнику «Коламбуса», совершившему нападение на игрока «Флориды»

НХЛ вынесла решение по защитнику «Коламбуса», совершившему нападение на игрока «Флориды»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Эрик Гудбрансон дисквалифицирован на один матч за атаку на нападающего «Флориды Пантерз» (2:5) Ника Казинса, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ на официальном сайте лиги.

В середине третьей двадцатиминутки защитник «Коламбуса» набросился на форварда гостей и стал избивать лежащего на льду игрока.

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По итогам эпизода Гудбрансон получил сразу 27 минут штрафа: две минуты как зачинщик, пять минут за драку, 10 за её провокацию и ещё 10 — удаление до конца матча. Ранее в том же матче Гудбрансон получил ещё две минуты штрафа за грубость.

В нынешнем сезоне 31-летний Гудбрансон сыграл 27 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 8 результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков с 42 минутами штрафного времени.

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Защитник «Коламбуса» набросился на соперника и начал избивать игрока «Флориды»
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