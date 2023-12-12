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Главный тренер «Детройта» прокомментировал дисквалификацию Перрона за атаку Зуба

Главный тренер «Детройта» прокомментировал дисквалификацию Перрона за атаку Зуба
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд прокомментировал дисквалификацию на шесть матчей своего нападающего Дэвида Перрона за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба в недавнем матче между командами, в котором «красные крылья» уступили 1:5.

«Кое-кто прислал мне удар клюшкой Остона Мэттьюса — абсолютно аналогичный. Разница в четыре матча (Мэттьюс был дисквалифицирован на две игры. — Прим. «Чемпионата»). Дэвид провёл 1100 чистых игр. Я знаю, что он был очень расстроен», — приводит слова Лалонда обозреватель Detroit Free Press Элен Сент Джеймс в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Перрон провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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