Главный тренер «Детройта» прокомментировал дисквалификацию Перрона за атаку Зуба

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд прокомментировал дисквалификацию на шесть матчей своего нападающего Дэвида Перрона за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» Артёма Зуба в недавнем матче между командами, в котором «красные крылья» уступили 1:5.

«Кое-кто прислал мне удар клюшкой Остона Мэттьюса — абсолютно аналогичный. Разница в четыре матча (Мэттьюс был дисквалифицирован на две игры. — Прим. «Чемпионата»). Дэвид провёл 1100 чистых игр. Я знаю, что он был очень расстроен», — приводит слова Лалонда обозреватель Detroit Free Press Элен Сент Джеймс в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Перрон провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.