Беднар: в этой лиге нелегко забивать, сегодня мы хорошо поработали

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (6:5).

Напомним, за 08.40 до конца третьего периода хозяева уступали 3:5, после чего забросили три безответные шайбы и довели матч до победы.

«В сегодняшней игре было много хорошего. Очень много. Если мы как тренерский штаб сосредоточимся на правильных вещах, передадим ребятам правильное послание, я чувствую, что это должно придать нам некоторую веру. Нелегко забивать в этой лиге, не так ли? Против кого угодно. Так что сегодня вечером мы хорошо поработали. У нас много целей, и это должно вселить в нас веру в то, что мы сможем добиться их, если будем делать всё правильно. Я скажу, что очень хотел бы, чтобы мы вышли и повторили игру, как сегодня в третьем периоде, через два дня (в матче с «Баффало». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.