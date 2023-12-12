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Крикунов предположил, почему главный тренер «Вашингтона» убирал Кузнецова из состава

Крикунов предположил, почему главный тренер «Вашингтона» убирал Кузнецова из состава
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением, почему главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери убирал из состава в некоторых из последних матчей российского нападающего Евгения Кузнецова.

Напомним, Кузнецова оставили в запасе на всю концовку матча с «Вегас Голден Найтс» (1:4), а двумя днями спустя Карбери не поставил его на матч с «Аризоной Койотс» (0:6).

«Стоит ли Кузнецову сменить обстановку? Да кто его знает! Сложно говорить так. Мы же далеко от этого. Мы ж не знаем, почему тренер это делает. Может, тренер как раз хочет его взбодрить как-то, чтобы он немножко сам задумался и постарался получше играть. Тут же много нюансов, которые тренер никогда не расскажет прессе — для чего ты это делаешь и почему ты это делаешь. Поэтому сложно судить, для чего тренер это делает. Сложно судить, и почему слухи эти пошли. Или они на самом деле [основаны на реальности], или для того, чтобы игрока простимулировать к более продуктивной игре. Тут много таких моментов, когда ты делаешь какие-то вещи и сам знаешь и понимаешь, почему ты их делаешь. А другим кажется, что ты непонятно что творишь», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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