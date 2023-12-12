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Крикунов прокомментировал слухи, что Кузнецова могут обменять из «Вашингтона» в «Коламбус»

Крикунов прокомментировал слухи, что Кузнецова могут обменять из «Вашингтона» в «Коламбус»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о появившихся в СМИ слухах о возможном обмене российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Может быть, там новый Скотти Боумэн появился. Хочет сделать «русскую пятёрку». Может такое быть? Может! Поэтому ничего исключать нельзя», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, легендарный тренер Скотти Боумэн в своё время создал в «Детройт Ред Уингз» «русскую пятёрку», в которой играли Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров и Вячеслав Козлов.

В нынешнем составе «Коламбуса» уже есть ряд россиян: Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Иван Проворов и Даниил Тарасов.

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