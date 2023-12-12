Кожевников — о Мальцеве: у большинства путь в НХЛ — через КХЛ! Проверенная схема

Двукратный олимпийский чемпион и бывший нападающий «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал решение нападающего системы «Лос-Анджелес Кингз» Михаила Мальцева продолжить карьеру в КХЛ.

Напомним, сегодня, 12 декабря, Мальцев подписал контракт до конца сезона с московским «Спартаком».

«Стоило ли Мальцеву ещё попытаться пробить себе путь в НХЛ? Отсюда быстрее попадёт! Здесь будет лидером – значит, и там будет лидером. Проверенная схема. Не первый он такой. Там сидит… Надо своих тренеров искать. А здесь всё знают, знают, что может пользу принести. Будет здесь лидером – может, не надо будет ехать и в Северную Америку. У большинства путь в НХЛ – через КХЛ!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.