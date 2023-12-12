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Экс-защитник «Спартака»: скорее всего, Мальцев будет играть в одном звене с Ковальчуком

Экс-защитник «Спартака»: скорее всего, Мальцев будет играть в одном звене с Ковальчуком
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Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов предположил, как будут использовать в команде новичка красно-белых Михаила Мальцева, а также оценил перспективы последнего вернуться в будущем в НХЛ.

Напомним, сегодня, 12 декабря, хоккеист системы «Лос-Анджелеса» подписал контракт со столичным клубом до конца сезона.

«Не знаю, как будут Мальцева использовать в «Спартаке». Придётся кем-то жертвовать, там ещё Ковальчук появился. Скорее всего, их в одно звено поставят. Вопрос, кем будут жертвовать, не просто так они его из США пригласили, чтобы на лавке сидел.

Приобретение интересное не только для «Спартака», но и для всей лиги. Тренерский штаб красно-белых поможет ему здесь раскрыться, чтобы вернуться в НХЛ. Теперь за «Спартаком» будет ещё интереснее наблюдать, как команда себя покажет. Сейчас спартаковцы идут на первом месте на Западе, думаю, в этом сезоне они могут побороться за Кубок Гагарина», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

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