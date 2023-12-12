Ротенберг: благодарю ФХР за доверие, всю жизнь мечтал возглавить сборную России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг, который возглавит сборную «Россия 25» на предстоящем Кубке Первого канала, рассказал об ощущениях на данном посту.

«Это огромная честь для меня. Я работал в качестве менеджера и 10 лет провёл в сборной. Я всю жизнь мечтал, что когда-то возглавлю сборную. Хочу поблагодарить федерацию за доверие, для меня это очень ценно», — сказал Ротенберг в интервью Metaratings.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Первоначально в турнире планировалось участие сборной Китая, однако впоследствии стало известно, что азиатская команда не примет участия в соревнованиях. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.