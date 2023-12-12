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Игроки сборной России выстрелили из пушки с бастиона у Петропавловской крепости

Игроки сборной России выстрелили из пушки с бастиона у Петропавловской крепости
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал в своём телеграм-канале фотографии, на которых показал, как вместе с игроками сборной России в преддверии Кубка Первого канала посетил Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге.

«Посетили со сборной Петропавловскую крепость. Выстрелили в 12:00 из пушки с бастиона. Посетили усыпальницу русских царей, послушали историческую лекцию. Важное командное сплочение», — написал Ротенберг.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Первоначально в турнире планировалось участие сборной Китая, однако впоследствии стало известно, что азиатская команда не сможет принять участие в соревнованиях. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

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