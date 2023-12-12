Источник: Мамбеталиев покинул «Барыс», новым главным тренером может стать Немировски

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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев покинул астанинский клуб, об этом сообщает ресурс «Головой об лёд» на своей странице в социальной сети. 58-летний казахстанский специалист возглавил «Барыс» 7 октября после отставки белорусского специалиста Андрея Скабелки.

Возглавить казахстанский клуб может бывший главный тренер «Сибири» и «Торпедо» Дэвид Немировски. Об этом сообщает Шайба.kz. Напомним, Немировски был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирского клуба 6 декабря.

Отметим, что астанинский «Барыс» в текущем сезоне провёл 40 матчей. С 31 результативным баллом в активе казахстанский клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Ранее о готовности возглавить «Барыс» заявил латвийский специалист Петерис Скудра.