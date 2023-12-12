Мальцев: очень нравится главный хит болельщиков «Спартака» «Знаешь ли ты»

Новичок «Спартака» нападающий Михаил Мальцев рассказал об играх против красно-белых и заявил, что ему нравится песня певицы «Максим» «Знаешь ли ты», которая популярна в среде московского клуба.

«На самом деле, мне всегда нравилось играть со „Спартаком“! Наши команды (Мальцев играл за СКА. — Прим. „Чемпионата“) тогда часто встречались между собой, в том же плей-офф, и в этих играх у меня многое получалось – тренеры доверяли мне, а вместе с этим я получал и много игрового времени. К тому же именно „Спартаку“ я забил свой первый гол в КХЛ, такие моменты остаются в памяти на всю жизнь! Помню, что „Спартак“ играл тогда на другой арене, но главный хит болельщиков „Знаешь ли ты“ – очень мне нравится, давно знаю эту песню!» — приводит слова Мальцева пресс-служба красно-белых.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».