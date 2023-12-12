Нападающий «Каролины» Свечников выбыл на неопределённый срок из-за травмы

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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела, сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера клуба Рода Бриндамора.

«Он будет отсутствовать, по крайней мере, некоторое время после результатов вчерашней МРТ», — заявил Бриндамор.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги у Свечникова 11 (1+10) очков в 16 играх при нейтральной полезности и 20 минутах штрафа.

Напомним, нападающий восстановился после операции на колене. 16 марта россиянину сделали операцию по восстановлению разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Ранее об игре с Андреем Свечниковым рассказал его партнёр по команде защитник Брент Бёрнс.