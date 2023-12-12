Роман Ротенберг: знаете, я сам в своё время организовывал Матчи звёзд

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал завершившийся в Санкт-Петербурге Матч звёзд КХЛ на новой «СКА Арене».

«Могу только поблагодарить всех, кто организовывает такие матчи. Все наши игроки вернулись, сейчас у нас будет сборная, первый сбор в этом сезоне.

Какие общие впечатления от антуража? Знаете, я сам в своё время организовывал Матчи звёзд. На всю жизнь запомню первый Матч звёзд на Красной площади. Много ярких воспоминаний. Отлично, что такие матчи проходят, всё на очень высоком уровне. Это очень нужно для популяризации хоккея», — сказал Ротенберг в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2023 проходил 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене». Северная столица стала местом проведения турнира второй раз в истории. Его победителем стала сборная Дивизиона Харламова, которая обыграла команду Дивизиона Тарасова в серии буллитов со счётом 8:7. Победный бросок был на счету Семёна Дер-Аргучинцева.