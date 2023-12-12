Семья Малкина поздравила Радулова с рождением сына

Супруга Евгения Малкина Анна Кастерова поздравила капитана «Ак Барса» Александра Радулова с рождением сына 30 ноября 2023 года.

«Я немного с опозданием… У Александра Радулова и его очаровательной жены Анны родился второй ребёнок. Сын! Наши поздравления! Здоровья малышу и родителям», — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Отметим, что это третий ребёнок в жизни Александра. Все трое являются сыновьями. Имена первых двух — Макар и Мирон.

37-летний хоккеист в текущем сезоне провёл 31 игру, в которых набрал 26 очков — забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ Радулов сыграл 600 матчей, в которых набрал 683 очка — забросил 237 шайб и отдал 446 результативных передач.