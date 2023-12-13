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«Торонто» повторил клубное достижение 81-летней давности в НХЛ

«Торонто» повторил клубное достижение 81-летней давности в НХЛ
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По итогам первого периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» уступают «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:4. Игра проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

У хозяев отличился Блейк Уилер, а у гостей Остон Мэттьюс, Конор Тимминс, Калле Йернкрок и Митчелл Марнер.

Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X (бывший Twitter), «Торонто» впервые с 9 марта 1944 года забил четыре гола в первом периоде на «Мэдисон Сквер Гарден». В том матче «Рейнджерс» проиграли «Торонто» со счётом 0:8.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ ньюйоркцы лидируют в Восточной конференции с 39 очками после 26 матчей. «Торонто Мэйпл Лифс» занимают четвёртую позицию в конференции с 33 очками по итогам 25 встреч.

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