13 топ-матчей среды: ждём голы Кучерова и Панарина и горячий вечер ЛЧ

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Посмотреть все события 13 декабря в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: останется ли Панарин в гонке за клубным рекордом?

Предстоящий матч станет для «Рейнджерс» 12-м домашним в нынешнем сезоне НХЛ. В предыдущих 11 встречах российский нападающий Артемий Панарин неизменно отмечался результативными действиями, благодаря чему превзошёл достижение Уэйна Гретцки по серии с набранными очками в домашних матчах со старта сезона. Теперь российского форварда отделяет всего четыре встречи от повторения клубного рекорда, установленного свыше 40 лет назад! Останется ли Панарин в гонке за клубным рекордом после встречи с «Торонто», для которого этот матч станет вторым за последние 24 часа?

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сыграют ли Леброн и Дэвис?

По статусу и популярности команд вывеска смотрится великолепно. Единственное, что может помешать зрелищу, это возможное отсутствие звёзд. Статус Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса находится под вопросом, и решение об их участии в матче будут принимать непосредственно перед стартом. Кто уже точно из звёзд не сыграет, так это Кайри Ирвинг. Без него Дончич выглядит всё так же уверенно, отлично сыграв в предыдущем матче с «Мемфисом» (120:113), набрав 35 очков. Кого из звёзд мы увидим на площадке?

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🏒 6:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановят ли Коннор Бедард и партнёры победную поступь «нефтяников»?

После отставки главного тренера «Эдмонтон» начал радикально выправлять турнирное положение, сумев уверенно встать на победный путь. Действующая победная серия «нефтяников» насчитывает семь матчей, и главным её творцом является капитан команды Коннор Макдэвид, стремительно бросившийся в погоню за лидером гонки бомбардиров НХЛ Никитой Кучеровым. Сумеют ли первый номер драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард и его партнёры по «Чикаго» остановить набравших ход «Ойлерз»?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют друг против друга лучшие бомбардиры сезона НХЛ?

Пока Макдэвид стремительно поднимается в топе рейтинга бомбардиров НХЛ, на двух первых строчках на данный момент располагаются представители «Тампы» и «Ванкувера»: Кучеров и Джей Ти Миллер. Оба нападающих статистически проводят лучшие сезоны в своих карьерах. Россиянин опережает американца на семь результативных действий. Как они сыграют друг против друга в очной дуэли?

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Финикс» оправиться после двух поражений подряд?

Травмы, отсутствие глубины состава и адаптация звёзд до сих пор беспокоят «Финикс», который проводит крайне неровный сезон. В некоторые отрезки «Санз» выглядят как одна из самых опасных команд лиги, а в другие — как проблемный, неровный коллектив. Две свои последние встречи коллектив из Аризоны проиграл. «Голден Стэйт», в свою очередь, тоже имеет множество проблем и выступает ниже ожиданий. «Уорриорз» в нынешнем сезоне до сих пор имеют больше поражений, чем побед. Кто окажется сильнее?

🏐 20:00: «Динамо» М — «Кузбасс», Суперлига (м), 10-й тур

Интрига: борьба за первую строчку мужской Суперлиги

Вице-лидер чемпионата примет кемеровчан, которые в предыдущем туре на своей площадке едва не обыграли казанский «Зенит» (2:3). «Кузбасс» показал, что не боится авторитетов, а нападающие Аспарух Аспарухов, Роман Пакшин и Душан Петкович находятся в отличной форме. Но и «Динамо» на ходу: после последнего поражения в третьем туре от «Зенита» они не оступались.

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⚽️ 20:45: «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити», ЛЧ, группа G, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завершит ли «Сити» групповой этап с максимальным результатом?

Пожалуй, здесь интерес только один. Сможет ли команда Хосепа Гвардиолы завершить групповой этап с максимально возможным количеством набранных очков? «Сити» одержал пять побед в пяти матчах и уже обеспечил себе первое место в квартете. У «Црвены» всё намного хуже — всего одно набранное очко и последняя строчка. Даже если клуб из Белграда совершит сенсацию, то точно не поднимется выше четвёртого места. В теории «Црвена Звезда» может догнать «Янг Бойз», но у швейцарского клуба есть преимущество по личным встречам, так что он точно сыграет в Лиге Европы.

🏐 22:30: Швеция — Германия, гандбол — ЧМ-2023 (ж), 1/4 финала

Интрига: кто выйдет на Францию в полуфинале чемпионата мира?

Шведские гандболистки на чемпионате мира сполна пользуются преимуществом домашней площадки. Они пока выиграли все матчи текущего турнира, правда, и мощных соперников у них пока не было. Германия станет для Швеции первой серьёзной проверкой. А немки уже показали свою истинную силу в противостоянии с датчанками. Одним словом, это будет крайне интересный четвертьфинал, победитель которого сразится с лучшей командой в паре Франция – Чехия, где действующие чемпионки мира, конечно, являются явными фаворитами.

⚽️ 23:00: «Атлетико» — «Лацио», ЛЧ, группа E, 6-й тур

Интрига: кто выйдет в плей-офф с первого места?

И «Атлетико», и «Лацио» уже пробились в 1/8 финала. Осталось только решить, кто выйдет в плей-офф с какого места в группе. Испанская команда перед заключительным туром опережает соперника на одно очко, следовательно, её устроит ничья. А вот «Лацио» нужно обязательно побеждать, чтобы занять первое место в квартете. Только вот «Атлетико» ещё ни разу не проигрывал в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Получится ли у «Лацио» взобраться на первую строчку?

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ», ЛЧ, группа F, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: осложнит ли «Боруссия» жизнь «ПСЖ»?

«Боруссия» уже точно сыграет в 1/8 финала, но ещё не обеспечила себе первое место в группе. «ПСЖ» может стать как первым, так и вторым, и третьим в квартете. Если парижане обыграют соперника в Дортмунде, то точно выходят в плей-офф с первого места. А вот любой другой расклад оставляет шансы «Милану» и «Ньюкаслу». В случае равенства очков у «ПСЖ» будет преимущество по личным встречам над «Миланом», а вот перед «Ньюкаслом» — нет. Если «ПСЖ» проиграет, то ему нужно рассчитывать на ничью в игре «Ньюкасл» — «Милан».

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⚽️ 23:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Милан», ЛЧ, группа F, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли кто-то из этих команд в плей-офф?

Тот самый случай, когда ничья не устроит обе команды. При таком раскладе и «Ньюкасл», и «Милан» пролетают мимо плей-офф ЛЧ. А клуб из Италии и вовсе останется на последней строчке. Правда, и победа в этом матче никому ничего не гарантирует. Если выиграет «Ньюкасл», то ему нужно, чтобы «ПСЖ» не обыграл «Боруссию». Если победит «Милан», то его для выхода в 1/8 финала устроит только победа «Боруссии». Одно можно сказать точно — победитель матча в Англии точно не опустится ниже третьего места в группе.

⚽️ 23:00: «Порту» — «Шахтёр», ЛЧ, группа H, 6-й тур

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Интрига: оставит ли «Шахтёр» «Порту» без 1/8 финала?

В какой-то степени этот матч можно назвать 1/16 финала Лиги чемпионов. Победитель точно получит место в следующем раунде. Правда, «Порту» устроит и ничья, ведь тогда у команды будет преимущество по личным встречам. А вот «Шахтёру» нужно только побеждать, любой другой результат оставит команду без путёвки в плей-офф. Кстати, у «Порту» уже нет шансов на первое место в квартете, ведь команда проигрывает «Барсе» по личным встречам. У «Шахтёра» шансы есть, но они минимальные. Нужно не только обыгрывать «Порту», но и рассчитывать на поражение «Барсы». Плюс украинский клуб должен опередить испанский по разности мячей, а в это пока верится с большим трудом.

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⚽️ 23:00: «Антверпен» — «Барселона», ЛЧ, группа H, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: наберёт ли «Антверпен» хоть какие-то очки в группе?

С турнирной точки зрения матч мало на что влияет. «Антверпен» точно никуда не выйдет, ведь после пяти туров у команды нет ни одного очка. «Барса» точно сыграет в 1/8 финала, и ей достаточно набрать хотя бы одно очко, чтобы обезопасить себя от потери первого места в квартете. Впрочем, каталонская команда может сохранить первую строчку и в случае поражения. Каталонский клуб наверняка выйдет с запредельным уровнем мотивации, ведь в минувший уикенд они проиграли «Жироне» (2:4) в Примере.