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Кочетков вывел из себя Ткачука, не дав ему забить. Судьи отправили американца в раздевалку

Кочетков вывел из себя Ткачука, не дав ему забить. Судьи отправили американца в раздевалку
Пётр Кочетков
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Одним из главных героев матча стал российский голкипер гостей Пётр Кочетков, отразивший 30 бросков, в том числе и буллит в исполнении лидера «Оттавы» Брэди Ткачука. За четыре минуты до конца встречи американский форвард не смог переиграть российского вратаря, исполняя буллит.

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Кочетков сыграл в эффектной манере, бросившись в ноги сопернику, чего Ткачук не ожидал. Американский форвард вышел из себя и попытался выяснить отношения с Кочетковым. Форвард хозяев в эмоциональной манере что-то высказал Кочеткову, а судьи выписали Брэди десятиминутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение, отправив его в раздевалку. Учитывая, что до конца матча оставалось меньше пяти минут, на этом игра для Ткачука была завершена.

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