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Кевин Хейз оформил самый быстрый дубль в истории «Сент-Луиса» за 23 года

Кевин Хейз оформил самый быстрый дубль в истории «Сент-Луиса» за 23 года
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В ночь с 12 на 13 декабря мск на сент-луисской арене «Энтерпрайз» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой «Красных крыльев» со счётом 6:4.

В составе «музыкантов» двумя заброшенными шайбами отметился американский нападающий Кевин Хейз. Примечательно, что два гола Хейза в начале второго периода разделила всего 31 секунда, благодаря чему Кевин сумел оформить самый быстрый дубль в истории «Блюз» за 23 года.

В ноябре 2000 года выступавший за «Сент-Луис» словацкий нападающий Павол Демитра забросил две шайбы подряд, уложившись в 25 секунд. С тех пор Хейз оформил самый быстрый дубль в истории «музыкантов», дважды подряд переиграв Вилле Хуссо.

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