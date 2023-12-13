«Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Берюбе, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер.

Отставка произошла после сегодняшнего поражения в матче с «Детройтом» со счётом 4:6. Это поражение стало для «Сент-Луиса» четвёртым подряд.

Берюбе возглавлял «Блюз» с 2018 года. 13 июня 2019 года стал обладателем Кубка Стэнли как главный тренер «Сент-Луис Блюз».

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря мск на сент-луисской арене «Энтерпрайз» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой «Красных крыльев» со счётом 6:4.