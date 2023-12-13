«Кочетков сегодня был великолепен». Бриндамор оценил игру россиянина с «Оттавой»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче с «Оттавой» (4:1). Россиянин отразил 31 из 32 бросков и был признан второй звездой матча.

«Наш вратарь сегодня был великолепен. Я имею в виду, что после третьего периода игра вышла из-под нашего контроля, и мы отдали инициативу сопернику, но вы знаете, Кочетков нас держал в игре. Было несколько хороших сейвов, а затем мы хорошо сыграли в меньшинстве. Знаете, количество удалений сегодня было огромным, там были плохие нарушения, но наша игра в большинстве была хорошей, так что это именно то, что нам было нужно», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

В концовке матча Кочетков отразил буллит и вступил в перепалску с капитаном «Оттавы» Брэди Ткачуком.