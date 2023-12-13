«Уедут в НХЛ». Кожевников назвал хоккеистов, которые станут лидерами сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что молодые игроки нижегородского «Торпедо» — 21-летний Василий Атанасов и 17-летний Антон Силаев — станут лидерами сборной России и получат много предложений в НХЛ.

«Мне нравится Атанасов из «Торпедо», он играет стабильно и здорово смотрится. У него хоккейное мышление, ведь до этого о нём никто не слышал. Потому что есть игроки, о которых сразу знаешь, что они талантливые — как, например, в «Спартаке» Порядин, Цыплаков и другие.

Вот Игорь Ларионов пришёл в «Торпедо» и раскрыл молодёжь. Ещё у них есть молодой защитник Силаев. Вот он и Атанасов — неожиданные открытия для меня. Сразу стали игрочищами! Эта плеяда молодых в будущем станет лидерами сборной России. Но, думаю, они уедут в НХЛ — предложений у них будет много. Когда сборной России будут давать возможность играть, то они будут в ней одними из лидеров, будут приезжать на чемпионаты мира», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне Атанасов за 38 матчей забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Силаев за 39 матчей забросил три шайбы и записал на свой счёт семь ассистов. Атанасов проводит второй сезон в КХЛ. Форвард стал обладателем Кубка Харламова с «Чайкой» в прошлом сезоне МХЛ.