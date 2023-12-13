Агент Панарина отреагировал на 700 очков, набранных игроком в НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий в России интересы Артемия Панарина, оценил историческое достижение россиянина, который набрал 700 очков в НХЛ.

«Артемий набрал уже 700 очков в НХЛ, а у меня ассоциация, как мы с ним начинали сотрудничать. Молодой, озорной, классный парень. Я искренне за него рад. Он прошёл такой большой путь, а перед глазами эта цифра. Низкий поклон его дедушке, он всегда в него верил и говорил, что всё обязательно получится. Артемий повзрослел, но он уже тогда всё понимал и прислушивался к старшим, и до сих пор это понимает и ценит. Сейчас Панарин элитный форвард НХЛ», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего на счету Панарина 232 гола и 468 передач за 617 матчей в НХЛ.