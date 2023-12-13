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«У него сильный дух. Уверен на 300%, что он будет расти». Агент – об игре Кочеткова в НХЛ

«У него сильный дух. Уверен на 300%, что он будет расти». Агент – об игре Кочеткова в НХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий в России интересы вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, оценил выступление россиянина в НХЛ.

«Петя летом приезжал ко мне. Сейчас мы не так часто, но созваниваемся. В Пете я всегда был уверен. Мы с ним многое прошли. Посмотрите, какое количество клубов он поменял. Аренды, переходы — кто-то в него верил, другие не верили… Наше плечо всегда было рядом. Мы очень много общались с ним и с его папой. Петя прошёл непростой путь, на котором было, повторюсь, много команд и тренеров. У Кочеткова сильный дух. Уверен на 300%, что он будет дальше расти, даже несмотря на то, что Петя уже сложившийся вратарь», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Всего в НХЛ Кочетков провёл 40 матчей, в которых одержал 20 побед с процентом отражённых бросков 90,1%.

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