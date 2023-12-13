Известный агент оценил вероятность крупного трёхстороннего обмена в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных оценил вероятный обмен с участием трёх клубов КХЛ. Нападающий Дамир Жафяров может продолжить карьеру в «Авангарде», форвард Игорь Гераськин перейдёт в «Металлург», а нападающий Семён Кошелев – в «Ак Барс».

«Возможность обмена всегда подразумевает 50% в обе стороны. Я лишь могу подтвердить, что интерес со стороны «Металлурга» к Игорю Гераськину есть. В Магнитогорске предпринимают большие усилия, задействован весь тренерский штаб и менеджмент. Теперь слово за «Авангардом». Нет такого, что Игорь не хочет играть в Омске. Он хочет играть там, где ему будут больше доверять. На сегодняшний день, возможно, Игорь не вписывается в систему «Авангарда», либо другие игроки выглядят лучше. Это судить тренеру. В Магнитогорске, я думаю, Гераськину дадут больше игрового времени, и он сможет показать результат.

Если говорить про Семёна Кошелева, то он может стать частью крупного трёхстороннего обмена, если сделка случится в такой конструкции. «Металлург» предпринимает разные шаги. Возможно, что-то изменится. Сейчас всё зависит от «Авангарда» и от позиции клуба по Гераськину», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.