Главный тренер Беларуси: две российские команды на КПК? Это повысит уровень турнира

Главный тренер сборной Беларуси на Кубке Первого канала, тренер «Салавата Юлаева» по нападающим Константин Кольцов оценил участие двух российских сборных на Кубке Первого канала.

«На мой взгляд, это только повысит уровень турнира. При всём уважении к сборной Китая, которая собиралась играть, но в последний момент что-то отменилось. Понятно, что сборная „Россия 25“ будет главным претендентом на трофей. Но мы не будем недооценивать и сборную „Звёзды и ВХЛ“. У нас в Уфе в системе есть и клуб ВХЛ, там талантливые, амбициозные ребята — и хоккей очень приличного уровня», — сказал Кольцов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, 29 ноября стало известно, что сборную Китая по хоккею на Кубке Первого канала заменит команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ. Основу команды составят молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.