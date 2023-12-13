Егор Яковлев высказался о возможном создании Медиалиги в хоккее

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев оценил идею создания хоккейной Медиалиги. Напомним, ранее глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил о желании сделать аналог в хоккее.

«Пускай попробует. Это не футбол, из этого намного тяжелее сделать хотя бы что-то похожее на футбол. Мы столкнулись с массой проблем, и не совсем получилось то, что мы задумывали. Посмотрим, что получится у других ребят, у которых есть опыт проведения подобного турнира в другом виде спорта. Могу только пожелать удачи. Нет, мне никто не предлагал участия. Не знаю даже, посмотрим, какие будут условия, если будут предлагать. Возможно, мы даже что-то совместное сделаем. Загадывать пока не будем», — сказал Яковлев в интервью «Газете.Ru».

Отметим, что Осипов заявлял о желании приглашать в хоккейную Медиалигу таких звёзд, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и других.