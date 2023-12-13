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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Брэд Ричардс стал консультантом в «Сент-Луисе»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка мира, 43-летний экс-нападающий клубов НХЛ Брэд Ричардс стал консультантом в «Сент-Луис Блюз», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По словам журналиста, Ричардс отправит свои предложения по улучшению игры «блюзменов» в большинстве.

Напомним, сегодня, 13 декабря, «Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Берюбе. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дрю Баннистер.

Брэд Ричардс — обладатель Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи» и «Леди Бинг Трофи» в сезоне-2003/2004 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», обладатель Кубка Стэнли в сезоне-2014/2015 в составе «Чикаго Блэкхоукс», победитель Кубка мира 2004 года в составе сборной Канады.