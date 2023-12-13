The Athletic: в неудачах «Сент-Луиса» виноват Армстронг, а не Берюбе

Журналист The Athletic Джереми Резерфорд прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера «Сент-Луис Блюз» Крэйга Берюбе.

«Бывают случаи, когда не остаётся выбора, кроме как уволить тренера в связи с обстоятельствами, но ситуация с Крэйгом Берюбе — не тот случай. Дело не в Кубке Стэнли — 2019. Ежегодно Кубок Стэнли выигрывает какая-то команда, и, даже если это первый раз в истории франшизы, как это и было в случае с «Сент-Луисом», иногда тренеров таких команд увольняют.

Это должно было в какой-то момент случиться. Но не после 28 игр в сезоне-2023/2024. Не через два месяца после того, как генерального менеджера Дага Армстронга спросили, сможет ли эта команда выйти в плей-офф, и он ответил: «Я бы хотел занять третье место» в Центральном дивизионе.

Это проблема руководства и менеджмента, а не коучинга.

Проблемы начались не тогда, когда у «Блюз» в начале сезона были трудности в нападении или когда они были разгромлены «Сан-Хосе Шаркс». Они начались, когда не переподписали Пьетранджело, а потом подписывали игрока за игроком, чтобы восстановить ростер, что привело к тому, что состав уже не был настолько хорош, каким он был раньше, и в конце концов это сказалось в прошлом сезоне. Они [проблемы] продолжились в матче с «Детройтом» во вторник, когда «Блюз» не смогли ни вычистить свой пятачок, ни контролировать шайбу при игре «шесть на четыре», что привело к голу в их пустые ворота и к поражению 4:6 от «Ред Уингз».

Это рекордная серия из четырёх подряд поражений «Блюз» в сезоне, которые проиграли пять последних матчей из шести, включая неудачи с «Коламбусом» и «Чикаго» — командами со дна таблицы.

Определённо, команда шла не в нужном направлении, но не многие верили, что вторничный матч станет последним для Берюбе во главе «Блюз», — написал Резерфорд в своей статье.