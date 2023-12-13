Яковлев рассказал о сложностях «Металлурга» в связи с закрытием аэропорта в Магнитогорске

Олимпийский чемпион и капитан «Металлурга» защитник Егор Яковлев рассказал о сложностях, с которыми столкнулся клуб из-за закрытия аэропорта в Магнитогорске.

«Одно дело летать… Но в начале сезона мы начинали каждый выезд с поездки на автобусе, потому что аэропорт не работал у нас. Было достаточно непросто, но мы достойно прошли этот этап, и дальше будет намного проще. Одно дело, когда ты привык и уже не замечаешь этих мелочей, а нас жизнь окунула немножко назад, мы провели время будто в другой реальности. Но, повторюсь, мы хорошо справились с этим моментом», — цитирует Яковлева «Газета.Ru».

Напомним, с 1 июня 2023 года в аэропорту Магнитогорска проходила реконструкция. Аэропорт города возобновил свою работу 11 ноября 2023 года.

«Магнитка» в нынешнем сезоне КХЛ провела 41 одну встречу, в которой набрала 55 результативных баллов и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют дома с «Амуром» 22 декабря.