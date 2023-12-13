Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Атанасов назвал свою пятёрку мечты

Нападающий «Торпедо» Атанасов назвал свою пятёрку мечты
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о пятёрке мечты, в которую вошли он сам, Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Кейл Макар и Николай Коваленко.

«Я в центре, Дацюк слева, Фетисов, Макар — в защиту, и справа Колю Коваленко. Я очень хочу с Дацюком побыть просто (улыбается)», — приводит слова Атанасова хоккейный обозреватель Кирилл Роганов в своём телеграм-канале.

21-летний Василий Атанасов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных баллов.

Ранее Атанасов рассказал о советах от главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова, после того как форварда вызвали в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Атанасов рассказал о советах от Ларионова после вызова в сборную «Россия 25»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android