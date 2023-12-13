Нападающий «Торпедо» Атанасов назвал свою пятёрку мечты

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о пятёрке мечты, в которую вошли он сам, Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Кейл Макар и Николай Коваленко.

«Я в центре, Дацюк слева, Фетисов, Макар — в защиту, и справа Колю Коваленко. Я очень хочу с Дацюком побыть просто (улыбается)», — приводит слова Атанасова хоккейный обозреватель Кирилл Роганов в своём телеграм-канале.

21-летний Василий Атанасов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных баллов.

Ранее Атанасов рассказал о советах от главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова, после того как форварда вызвали в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге.