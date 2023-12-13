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Журналист: Кучеров и так был одним из лучших, но в этом сезоне он достиг ещё большего

Журналист: Кучеров и так был одним из лучших, но в этом сезоне он достиг ещё большего
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Журналист Дэйв Мишкин в статье на сайте «Тампа-Бэй Лайтнинг» высказался об успешной игре российского нападающего клуба Никиты Кучерова.

«Кучеров доминирует, особенно с начала ноября. За месяц он набрал 28 очков в 14 играх. Сейчас он не только лидирует в НХЛ по очкам, передачам в большинстве, очкам в большинстве и броскам по воротам, но также входит в число лидеров лиги по общему количеству голов, передач и шайб в большинстве. Защитники пытаются концентрировать на нём своё внимание, но это не имеет значения.

На протяжении всей карьеры Кучеров был одним из лучших игроков лиги. Невероятно, но в этом сезоне он достиг ещё более высокого уровня. Это свидетельство его огромного мастерства и преданности своему делу», — сказано в статье.

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