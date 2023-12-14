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Буллитная серия «Питтсбурга» с «Монреалем» — самая длинная в нынешнем сезоне НХЛ

В Монреале, на арене «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

Исход встречи предрешила буллитная серия, в которой команды выполнили в общей сложности 24 броска. Решающим оказалось точное попадание Дженсена Харкинса. Эта буллитная «перестрелка» стала самой длинной в текущем регулярном чемпионате.

Главным героем встречи стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, отметившийся в этой игре двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Также на его счету реализованный буллит в послематчевой серии.

«Питтсбург» набрал 29 очков и занимает 12 место в таблице Восточной конференции. «Монреаль», с 28 очками, идёт следом.