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Эрик Карлссон установил уникальное достижение среди действующих защитников НХЛ

Эрик Карлссон установил уникальное достижение среди действующих защитников НХЛ
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В Монреале, на арене «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Монреаль Канадиенс» уступил «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б).

Защитник гостей Эрик Карлссон отметился двумя результативными передачами во втором периоде. Этот мультиочковый период (с двумя или более очками) стал 50-м в карьере Карлссона. По этому показателю швед лидирует среди действующих защитников НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 33-летнего Карлссона 21 (6+15) очко в 28 матчах за клуб из Пенсильвании.

«Питтсбург» набрал 29 очков и занимает 12 место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 17 декабря сыграют на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».

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