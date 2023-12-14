Щитов: в СКА классная преемственность, которую другие клубы должны брать на вооружение

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов высказался о прощальном матче чемпиона мира Евгения Кетова, посвящённый завершению карьеры нападающего СКА. На мероприятии штандарт с игровым номером хоккеиста был поднят под своды арены, а сам номер был выведен из обращения.

«Хороший пример подала Казань, где провели прощальный матч Даниса Зарипова. Санкт-Петербург его поддержал и устроил классный матч. Хотел бы отметить следующую тенденцию: Евгений Кетов уже работает в системе клуба, как и Антон Белов, и Никита Комаров. В СКА правильно делают, что привлекают своих бывших игроков к работе в системе с подрастающими кадрами.

У них очень классная преемственность, которую другие клубы должны брать себе на вооружение. Игроки, закончившие с хоккеем, должны передавать свой опыт и работать дальше. Необязательно в качестве детского тренера. Можно работать тренером по развитию, например. СКА в этом плане молодцы», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

37-летний Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь».