«Это связано с психологией, играет-то он хорошо». Михайлов — о безголевой серии Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов оценил 10-матчевую безголевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Это повторение антирекордной серии россиянина в 2017 году.

«Думаю, что это связано с психологией. Играет-то он хорошо, бросает по воротам, но шайба пока не идёт. Но я уверен, что он найдёт путь исправить ситуацию, и как только он прервёт серию, то вновь станет регулярно забивать.

Такое со всеми бывает. Чем меньше журналисты на это будут обращать внимания, тем быстрее он забьёт. Я желаю ему, чтобы он побыстрее отбросил все лишние мысли и начал забивать. Догонит ли он Гретцки? Я уверен в этом», — цитирует Михайлова ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки на 67 шайб.